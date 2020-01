Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane ne lâcherait rien pour Jovic !

Publié le 29 janvier 2020 à 22h00 par B.C.

Malgré les difficultés rencontrées par Luka Jovic depuis son arrivée en Espagne, le Real Madrid n’aurait pas l’intention de prêter l’international serbe cet hiver.

Recruté pour 60M€ l’été dernier, Luka Jovic ne s’est toujours pas imposé au Real Madrid. L’international serbe n’a inscrit qu’un but depuis son arrivée, de quoi faire douter certains observateurs, mais pas Zinedine Zidane. « Jovic ? C'est l'avenir. Il apprend et a changé de pays. Il veut beaucoup apprendre, il travaille bien et il est très bon. Il marquera de nombreux buts. Tout le monde le dit, mais selon moi, c'est aussi un joueur complet. (…) C'est l'avenir », avait confié le tacticien tricolore au début du mois.

Le Real Madrid retient Luka Jovic