Mercato - ASSE : Un dernier coup à 3M€ bouclé par Claude Puel ?

Publié le 29 janvier 2020 à 16h00 par A.M.

À quelques heures de la fermeture du mercato, l’AS Saint-Étienne pourrait enregistrer une dernière vente et récupérer 3M€.

Depuis l’ouverture du mercato d’hiver, l’AS Saint-Étienne n’a pas réussi à remplir tous ses objectifs, à commencer par le dégraissage. Robert Beric a rejoint Chicago tandis qu’Alpha Sissoko a été prêté au Puy-en-Velay, mais c’est loin d’être suffisant aux yeux de Claude Puel qui espère encore vendre d’ici le 31 janvier. Plusieurs joueurs sont concernés, dont Franck Honorat suivi par plusieurs clubs de Ligue 2 dont Lorient comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité.

Lorient dégaine 3M€ pour Honorat