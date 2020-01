Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait lâché une énorme punchline à l’Atlético pour Cavani !

Publié le 29 janvier 2020 à 15h45 par A.M.

Alors que le PSG et l’Atlético de Madrid ne sont toujours pas parvenus à un accord pour Edinson Cavani, Leonardo aurait fait une énorme annonce à Miguel Angel Gil Marin.

Depuis l’ouverture du mercato d’hiver, Edinson Cavani est au cœur de toutes les spéculations. Il faut dire que le Matador , frustré par l’évolution de son statut au sein de l’effectif parisien, a demandé à quitter le PSG à six mois de la fin de son contrat. Malgré tout, Leonardo et l’Atlético de Madrid n’ont toujours pas trouvé d’accord. Et pourtant, les Colchoneros ont proposé plusieurs offres. Mais Leonardo ne compte pas céder.

L’énorme réponse de Leonardo à l’Atlético