Mercato - PSG : Un danger XXL pour Leonardo dans le dossier Tonali ?

Publié le 31 janvier 2020 à 23h15 par J.-G.D.

Malgré la fin du mercato hivernal, la Juventus souhaiterait poursuivre les négociations avec Brescia concernant Sandro Tonali. Le PSG et Leonardo sont prévenus...

Déjà dans le viseur de plusieurs grosses écuries l’été dernier, Sandro Tonali anime à nouveau le marché des transferts. Piste de longue date du PSG, le milieu de terrain de Brescia a déjà un plan de carrière. L’international italien veut rester en Italie, alors que deux clubs de Serie A concurrencent Leonardo depuis quelques mois : l’Inter Milan et la Juventus. Une révélation exclusive du 10 Sport, divulguée le 31 décembre. Et les Turinois feraient tout leur possible pour griller la politesse au PSG.

La Juventus ne chômera pas Tonali