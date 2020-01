Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo affiche sa satisfaction pour ce mercato hivernal !

Publié le 31 janvier 2020 à 22h15 par B.C.

Le PSG n’aura finalement réalisé aucune opération majeure durant ce mercato d’hiver. Une satisfaction aux yeux de Leonardo.

Le mercato a de nouveau été agité pour le PSG. Après le feuilleton Neymar il y a quelques mois, c’est cette fois-ci Edinson Cavani qui a beaucoup fait parler ces derniers jours. L’international uruguayen souhaitait à tout prix s’engager en faveur de l’Atlético de Madrid afin de retrouver du temps de jeu, mais les deux clubs n’ont finalement pas trouvé d'accord. Dans le sens des arrivées, Mattia De Sciglio semblait tout proche du PSG, ce qui aurait alors permis à Layvin Kurzawa de filer du côté de la Juventus en échange. Mais là aussi, l’opération a capoté.

« L'idée du mercato, c'était quand même de garder le groupe »