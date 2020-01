Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo fait une énorme révélation dans ce dossier chaud !

Publié le 31 janvier 2020 à 18h45 par B.C.

Proche de rejoindre la Juventus il y a quelques jours, Layvin Kurzawa va finalement rester au PSG, qui ne récupérera donc pas Mattia De Sciglio en échange. Un dossier qui n’a pas été finalisé à cause du club turinois à en croire Leonardo.

Tout semblait bouclé dans ce dossier. Alors que le PSG cherchait un point de chute cet hiver à Layvin Kurzawa, sous contrat jusqu’à la fin de la saison, la Juventus semblait prête à récupérer l’international français en échange de Mattia De Sciglio. Un joueur que connaît bien Leonardo puisque ce dernier a eu l’occasion de croiser la route du latéral gauche du côté de l’AC Milan il y a quelques années. Finalement, la Juve s’est rétractée à quelques jours de la fermeture du marché hivernal, un dossier sur lequel est revenu Leonardo.

La Juventus a fait capoter le deal !