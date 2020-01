Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Kurzawa a été réglé par Maurizio Sarri

Publié le 31 janvier 2020 à 6h15 par T.M.

Annoncé proche de la Juventus, Layvin Kurzawa ne va finalement pas quitter le PSG pour les champions d’Italie. Et cela est en partie à cause de Maurizio Sarri.

Plus que quelques heures avant la clôture du mercato hivernal. Et pour le moment, Layvin Kurzawa est toujours un joueur du PSG et cela pourrait bien rester comme cela. En effet, alors que l’international français était proche de rejoindre la Juventus, en échange de Mattia De Sciglio, l’affaire est désormais enterrée. Ces dernières heures, différentes raisons ont été évoquées pour justifier l’échec de cette opération Kurzawa-De Sciglio, mais en réalité, c’est Maurizio Sarri qui est au centre de ce retournement de situation.

Sarri a dit non !

Si Layvin Kurzawa n’est pas un joueur de la Juventus, c’est en grande partie à cause de Maurizio Sarri. C’est ce que vous a révélé Le 10 Sport. En effet, l’entraîneur de la Vieille Dame faisait partie des plus sceptiques à l’arrivée du défenseur du PSG et c’est lui qui a eu le dernier mot dans ce dossier. Non convaincu par Kurzawa, Sarri a donc mis son veto à son arrivée.