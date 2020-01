Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel a toujours un fol espoir pour la fin du mercato !

Publié le 31 janvier 2020 à 4h00 par A.M.

A quelques heures de la fermeture du marché des transferts, Claude Puel pourrait bien réussir son pari, à savoir dégraisser son effectif. Deux joueurs sont particulièrement concernés.

« On reste à l’affût même si on n’a pas de marge financière. Pour certains postes ça peut être tendu s’il n’y a pas mouvements au mercato, mais c’est comme cela. Le problème est que le groupe n’était pas équilibré dès le départ ». Comme Claude Puel l'annoncé il y a quelques jours, l'AS Saint-Etienne ne devrait pas pouvoir recruter dans les dernières heures du mercato. Malgré tout, les Verts comptent bien encore dégraisser afin de renflouer leurs caisses. Dans cette optique, deux joueurs sont particulièrement concernés.

Puel attendrait encore de grosses ventes