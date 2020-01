Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L’annonce tonitruante d’un attaquant de Puel sur son avenir !

Publié le 30 janvier 2020 à 16h30 par A.M.

Titulaire contre l’AS Monaco en huitièmes de finale de la Coupe de France (1-0), Loïs Diony affiche toutefois sa volonté de quitter l’ASSE dans les prochaines heures.

Très peu utilisé cette saison, avec seulement cinq apparitions en Ligue 1, Loïs Diony s’est vu offrir du temps de jeu en huitièmes de finale de la Coupe de France contre l’AS Monaco mardi soir (1-0). Malgré tout, cela ne devrait pas suffire à faire changer d’avis l’ancien Dijonais. Convoité en Turquie comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, Loïs Diony ne s’en cache plus, il veut quitter l’ASSE avant la fermeture du mercato.

«Je veux partir, je l'ai déjà dit publiquement et ça demeure mon souhait»