Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros couac pour cette piste de Sétien ?

Publié le 30 janvier 2020 à 16h00 par A.C.

Évoqué comme l’un des possibles derniers coups du FC Barcelone en ce mercato hivernal, Emre Can devrait bien prendre la direction de l’Allemagne.

L’avenir d’Emre Can fait parler depuis aout dernier, lorsqu’il a refusé de rejoindre le Paris Saint-Germain pour rester à la Juventus… où il n’a finalement que très peu joué et n’a pas été inscrit dans la liste pour la Ligue des Champions. Le milieu a été lié au PSG, puis à Manchester United, Bayern Munich, Tottenham et dernièrement au FC Barcelone, où Quique Sétien voudrait renforcer son effectif.

Direction Dortmund pour Emre Can