Mercato - Barcelone : Encore une piste à oublier pour la succession de Suarez !

Publié le 30 janvier 2020 à 14h00 par A.M.

En quête d’un nouvel avant-centre dans les prochaines heures, le FC Barcelone multiplie les pistes, sans succès. Et visiblement, ce ne sera pas non plus Domenico Berardi.

La priorité absolue du FC Barcelone est de dénicher un avant-centre d’ici la fermeture du mercato, vendredi soir. En effet, la blessure de Luis Suarez, qui sera tenu éloigné jusqu’au mois d’avril, pousse le Barça à s’activer pour recruter un nouveau buteur. Dans cette optique, le club blaugrana multiplie les pistes et dernièrement, la presse italienne évoquait la possibilité d’une arrivée de Domenico Berardi (25 ans).

Le Barça ne veut pas de Berardi