Mercato - Barcelone : Setién toujours dans le coup pour Emre Can ? La réponse !

Publié le 30 janvier 2020 à 11h30 par A.D.

Alors qu’elle voudrait recruter Ivan Rakitic, la Juventus aurait proposé un échange avec Emre Can. Malgré le refus du FC Barcelone, l'Allemand pourrait toujours atterrir au Camp Nou cet hiver.

Le FC Barcelone pourrait jouer un mauvais tour au Borussia Dortmund pour Emre Can. Peu utilisé par Maurizio Sarri depuis le début de saison, l’international allemand devrait prendre le large avant la fin du mercato hivernal. Selon les informations de Calciomercato.com , divulguées il y a quelques jours, la Juventus, qui s’intéresserait de près à Ivan Rakitic, aurait proposé un échange avec Emre Can. Toutefois, les Bianconeri auraient été recalés par le FC Barcelone. Malgré tout, le Barça aurait toujours un coup à jouer en ce qui concerne Emre Can.

La piste barcelonaise toujours d’actualité pour Emre Can ?