Mercato - PSG : Mauro Icardi a tranché pour son avenir !

Publié le 30 janvier 2020 à 11h15 par A.C.

Prêté au Paris Saint-Germain par l’Inter, Mauro Icardi semble avoir pris une décision forte au sujet de son avenir.

Cet été, la presse italienne assurait que Mauro Icardi a rejoint le Paris Saint-Germain un peu à reculons. L’attaquant de l'Inter ne souhaitait pas quitter l’Italie, notamment à cause du travail de sa femme et agent Wanda Nara et du fait que ses enfants soient scolarisés à Milan. Sa préférence allait vers la Juventus, qui a plusieurs fois tenté de l’avoir, mais il a finalement atterri au PSG, où il a réalisé une très bonne première partie de saison.

Icardi souhaiterait rester au PSG