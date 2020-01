Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette sortie forte sur l'arrivée avortée du successeur de Suarez !

Publié le 31 janvier 2020 à 21h00 par J.-G.D.

Entraîneur de Valence, Albert Celades évoque la situation de Rodrigo Moreno suite à l’échec des pourparlers cet hiver entre le Barça et le club Che.

Annoncé avec insistance vers le FC Barcelone en ce mercato hivernal, Rodrigo Moreno ne rejoindra pas le Champion d’Espagne. En effet, le Barça a tout simplement rompu les contacts avec le FC Valence ces dernières heures pour le possible recrutement de l'attaquant ibérique. Aucune recrue n'est donc attendue d'ici minuit du côté des Blaugrana . Présent devant les journalistes ce vendredi, Albert Celades, entraîneur du club Che , revient sur ce rendez-vous raté entre Rodrigo et Barcelone.

« Nous avons parlé, il est calme et impatient de jouer, tout va bien »