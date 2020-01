Foot - Mercato - OL

Mercato - Officiel : L’OL annonce sa dernière recrue de l’hiver !

Publié le 31 janvier 2020 à 20h32 par B.C.

L’OL vient d’officialiser l’arrivée de Camilo Reijers de Oliveira, milieu de terrain brésilien, qui sera la dernière recrue du club rhodanien en ce mois de janvier.