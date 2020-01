Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mise au point musclée du clan Cavani !

Publié le 31 janvier 2020 à 19h15 par A.M.

Alors que les coulisses du transfert avorté d’Edinson Cavani sont dévoilées ces dernières heures, l’entourage de l’attaquant du PSG a tenu à mettre les choses au clair.

Le feuilleton de l’hiver a finalement pris fin jeudi soir, à la veille de la fermeture du mercato. Annoncé avec insistance dans le viseur de l’Atlético de Madrid, Edinson Cavani restera finalement au PSG, les négociations ayant été rompues entre toutes les parties. Et pour cause, selon les informations de AS, les agents de Cavani auraient fait capoter le deal en demandant une énorme prime à la signature, équivalente au montant du transfert, à l’Atlético de Madrid alors que tout semblait bouclé.

Le clan Cavani dément avoir été trop exigeant avec l’Atlético

Toutefois, selon l’entourage du Matador dément cette version. Contacté par Florent Torchut, correspondant en Espagne pour L’Équipe , un proche d’Edinson Cavani met les choses au clair : « Quel intérêt on aurait à attendre la dernière minute pour demander une prime exorbitante ? » L’Atlético de Madrid aurait donc volontairement fait fuiter cette information afin de se dédouaner de toute responsabilité dans ce dossier. Quoi qu’il en soit, il est difficile de démêler le vrai du faux concernant les raisons de ce transfert avorté. Mais le résultat est là. Edinson Cavani sera un joueur du PSG jusqu’à la fin de la saison.