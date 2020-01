Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Bouna Sarr fait une énorme révélation sur sa situation !

Publié le 31 janvier 2020 à 21h30 par La rédaction

Bouna Sarr a été sollicité par plusieurs écuries cet hiver, mais le joueur a exprimé sa volonté de rester à Marseille en conférence de presse ce vendredi.

Repositionné sur le flanc droit de la défense, Bouna Sarr semble être au meilleur de sa forme avec l'OM comme le prouve son but exceptionnel face à Strasbourg ce mercredi (3-1). Le Franco-Guinéen est donc l'une des valeurs sûres d'André Villas-Boas cette saison, et plusieurs équipes se seraient montrées intéressées pour l’attirer au cours du mercato hivernal comme l'a révélé Bouna Sarr ce vendredi. Mais le joueur n'y a pas prêté attention et souhaite se concentrer sur sa saison à Marseille.

« Oui j'ai eu des contacts, mais je n'y ai pas prêté attention »