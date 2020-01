Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Emery affiche de gros regrets pour le transfert avorté de Cavani…

Publié le 31 janvier 2020 à 20h15 par A.M.

Interrogé sur la situation d’Edinson Cavani, Unai Emery estime que son profil était parfait pour l’Atlético de Madrid, club qu’il a failli rejoindre.

Entraîneur du Paris Saint-Germain durant deux saisons entre 2016 et 2018, Unai Emery connaît donc très bien Edinson Cavani qui était son avant-centre titulaire au sein du club de la capitale. Cet hiver, le Matador a d’ailleurs failli quitter le PSG pour rejoindre l’Atlético de Madrid, à six mois de la fin de son contrat à Paris. Et pourtant, à en croire le technicien basque, Edinson Cavani avait tout pour réussir avec les Colchoneros .

«Il correspondait parfaitement à ce que représente l’Atlético»