Mercato - Barcelone : Abidal a enchaîné les échecs cet hiver…

Publié le 1 février 2020 à 4h45 par La rédaction

« On ne recrutera personne. Le mercato, en terme d’arrivées est fermé et avec l’effectif que nous avons, nous pouvons aller de l’avant. Les joueurs que nous avons en attaque peuvent jouer au poste d’avant-centre, à l’image de Griezmann, Messi et Ansu Fati ». Comme l'a assuré Guillermo Amor, directeur des relations institutionnelles, le FC Barcelone va devoir trouver une solution en interne afin de remplacer Luis Suarez, blessé durant quatre mois. Et pourtant, le Barça a multiplié les pistes cet hiver durant le mercato. En vain.

Aucun buteur n'a débarqué

En effet, comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, Pierre-Emercik Aubameyang était la priorité du FC Barcelone cet hiver. Un dossier trop compliqué qui a poussé Eric Abidal a changé ses plans. Le directeur sportif du Barça a donc tenté d'attirer Rodrigo Moreno (FC Valence), mais là aussi, les Catalans n'ont pas pu répondre aux exigences adverses. Dans les dernières heures du mercato, les noms de Willian (Chelsea), Richarlison (Everton) et Willian José (Real Sociedad) ont circulé. A chaque fois sans réussite. Un énorme échec pour Eric Abidal, sans oublier le refus de Xavi de prendre la succession d'Ernesto Valverde. Autrement dit, ce mercato a été plus que compliqué pour le Barça...