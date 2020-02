Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a-t-il eu raison de rester inactif cet hiver ?

Publié le 1 février 2020 à 8h00 par La rédaction

Cet hiver, le PSG n’a finalement pas réalisé d’achat malgré de nombreuses pistes activées par Leonardo. Une décision judicieuse ? C’est notre sondage du jour !

Si le PSG n’a pas perdu Edinson Cavani et Layvin Kurzawa, le club n’a pas non plus enregistré l’arrivée d’un ou plusieurs renforts durant ce mercato hivernal. Un fait inédit depuis l’arrivée des Qataris à la tête du PSG qui a de quoi surprendre, puisque de nombreux joueurs avaient été annoncés sur les tablettes de Leonardo. Déjà, le possible départ d’Edinson Cavani avait obligé le PSG à activer quelques pistes pour remplacer le Matador , à l’image de Kevin Gameiro ou Krzysztof Piatek, mais le secteur offensif n'est pas le seul qui aurait pu connaître des changements.

Un calme assumé à juste titre par Leonardo ?