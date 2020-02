Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quique Setién annonce un grand renfort !

Publié le 1 février 2020 à 17h00 par A.M.

Alors que le FC Barcelone n’a recruté aucun joueur cet hiver, Quique Setién estime que sa vraie recrue se nomme Ousmane Dembélé.

Cet hiver, malgré la volonté du FC Barcelone de dénicher un nouvel avant-centre, personne n’a débarqué dans ce secteur de jeu. Le Barça n’a même bouclé aucun renfort pour la seconde partie de saison. Dans le sens des départs, partie de saison. En revanche, côté départs, le Barça a laissé filer Jean-Clair Todibo, Carles Pérez, Carles Aleña, Abel Ruiz et Moussa Wagué.

Setién attend avec impatience Dembélé !