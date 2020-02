Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gareth Bale a pris une grande décision sur son avenir !

Publié le 1 février 2020 à 16h30 par H.G.

Bien que Gareth Bale soit fréquemment annoncé sur le départ du Real Madrid, l’international gallois n’aurait aucune intention de s’en aller à court ou moyen terme.

Gareth Bale est devenu un joueur indésirable au Real Madrid. Le joueur de 30 ans a perdu sa place dans le onze de Zinedine Zidane après avoir été l’auteur de performances décevantes en plus d’avoir été souvent sujet aux blessures et au cœur de diverses polémiques. Ainsi, depuis deux ans, Gareth Bale est fréquemment annoncé sur le départ et cet hiver, c’est vers Tottenham qu’un retour a été évoqué. Cependant, les prétentions salariales de l’international gallois auraient anéanti les chances d’aboutissement du dossier. Et plus encore, Gareth Bale n’aurait pas l’intention de s’en aller de sitôt du Real Madrid à en croire les informations de la presse anglaise...

Gareth Bale ne veut pas quitter le Real Madrid en 2022