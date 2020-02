Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Simeone au cœur du transfert avorté de Cavani ?

Publié le 1 février 2020 à 13h45 par A.M.

Priorité absolue de Diego Simeone cet hiver, Edinson Cavani est finalement resté au PSG. Et pour cause, l’avenir du Cholo à l’Atlético de Madrid aurait fait capoter ce deal.

À six mois de la fin de son contrat, Edinson Cavani a demandé à quitter le PSG cet hiver. En manque de temps de jeu depuis l’arrivée de Mauro Icardi, le Matador voulait se relancer à l’Atlético de Madrid. Toutefois, les deux clubs n’ont jamais réussi à tomber d’accord, poussant l’Uruguayen à revoir ses plans. Et pour cause, les Colchoneros n’auraient pas manifesté un grand entrain.

Un futur départ de Simeone à l’origine de l’échec du dossier Cavani ?