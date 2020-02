Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux cadors toujours à l’affût pour Cavani ?

Publié le 1 février 2020 à 10h15 par A.M.

Passé proche du départ cet hiver, Edinson Cavani restera finalement au PSG jusqu’à la fin de la saison. Cependant, plusieurs clubs sont toujours sur les rangs du Matador pour l’été prochain.

« Il est disponible pour le reste de la saison. Je pense que six ans et demi dans un club ne peuvent pas être effacés en deux semaines de discussions . » Vendredi, Leonardo a livré les coulisses du feuilleton Cavani. À six mois de la fin de son contrat, le Matador est finalement resté au PSG, faute d’accord entre les Parisiens et l’Atlético de Madrid. Malgré tout, l’avenir de l’attaquant uruguayen est loin d’être réglé puisqu’il peut toujours partir libre en juin prochain.

Chelsea et Manchester United restent à l’affût pour Cavani