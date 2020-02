Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gareth Bale dans une situation délicate pour son avenir ?

Publié le 1 février 2020 à 9h00 par J.-G.D.

Malgré l’annonce d’approches de Tottenham pendant le mercato hivernal, Gareth Bale, peu en vue au Real Madrid, n’a jamais trouvé de porte de sortie. Explications...

Tottenham aurait tout tenté pour arracher la signature de Gareth Bale cet hiver d’après le Daily Mail . Mais Le 10 Sport vous en disait plus sur l’intérêt des Spurs . Les Londoniens n’ont pas lancé les grandes manœuvres lors de la dernière ligne droite du mercato hivernal, selon nos révélations exclusives. L’international gallois reste donc un joueur du Real Madrid, au moins jusqu’au terme de saison, alors que Zinedine Zidane ne lui ferait plus confiance. Et la presse espagnole dresse un constat implacable concernant Gareth Bale.

Bale dans une impasse cet hiver ?