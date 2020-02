Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quique Setién lâche des précisions sur l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 1 février 2020 à 12h00 par H.G.

Alors que Lionel Messi aurait choisi d’être libre de quitter ou non le FC Barcelone chaque année, Quique Setién a expliqué qu’il avait pour objectif de rendre heureux l’Argentin pour le pousser à rester en Catalogne le plus longtemps possible.

Sous contrat jusqu’en 2021 au FC Barcelone, Lionel Messi aimerait avoir les mains libres pour son avenir. En effet, l’attaquant argentin refuserait de signer un contrat à vie chez les Blaugrana , préférant prolonger son bail au Barça année après année en fonction de ses sensations sur le terrain. Cependant, en dépit du fait qu’il soit désormais âgé de 32 ans, Lionel Messi est toujours aussi important pour le FC Barcelone et la question de sa succession inquiète déjà au plus haut point de nombreux observateurs du club catalan. En attendant, à l’occasion d’un entretien accordé au quotidien catalan Sport , Quique Setién n’a pas caché que l’un de ses objectifs était de pouvoir compter le plus longtemps possible sur Lionel Messi en lui permettant de s’épanouir afin qu’il reste.

« Il sera là à l’avenir, je n’en doute pas »