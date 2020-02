Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros coup bouclé grâce à Philippe Coutinho ?

Publié le 1 février 2020 à 11h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone devrait chercher à se renforcer offensivement l’été prochain, le retour de Philippe Coutinho au club pourrait aider le club catalan dans le dossier Willian.

Prêté au Bayern Munich depuis l’été dernier, Philippe Coutinho devrait vraisemblablement retourner au FC Barcelone à l’issue de la saison. En effet, le club allemand n’aurait pas l’intention de débourser l’option d’achat de 120M€ pour s’attacher définitivement du Brésilien de 27 ans, qui ne convaincrait pas les dirigeants bavarois. L’ancien joueur de Liverpool devrait ainsi faire son come-back en Catalogne en juin prochain, chose qui pourrait aider le FC Barcelone à boucler une éventuelle arrivée de Willian, dont le contrat à Chelsea expirera dans cinq mois.

Coutinho et Willian ont les mêmes représentants