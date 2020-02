Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'énorme aveu de cette cible d'Éric Abidal !

Publié le 1 février 2020 à 9h30 par H.G.

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone dans les dernières heures du mercato, Willian José est revenu sur ses envies de quitter la Real Sociedad cet hiver, demandant pardon au public du club basque.

Alors que Luis Suarez sera absent pour les quatre prochains mois de compétition après une blessure au genou droit, le FC Barcelone aurait tenté de recruter un nouvel attaquant à la fin du mercato hivernal pour pallier son absence. Si le nom de Rodrigo Moreno est revenu avec insistance, l’attaquant du FC Valence n’était pas le seul à être ciblé puisque Willian José, l’attaquant de 28 ans évoluant à la Real Sociedad, aurait fait l’objet d’une offre de 21M€ de la part du Barça. Cependant, La Real aurait rapidement freiné les ardeurs catalanes en refusant catégoriquement tout départ de son joueur pour moins de 30M€, conduisant l’hispano-brésilien à rester au sein du club basque tandis qu’il était également annoncé sur les tablettes de Tottenham. Et alors que le mercato hivernal a fermé ses portes ce vendredi, Willian José est revenu sur son faux-départ hivernal, confirmant les bruits selon lesquels il souhaitait quitter la Real Sociedad.

« Je voyais cela comme une bonne opportunité »