Mercato - Barcelone : Une énorme menace déjà identifiée pour l’avenir de Griezmann ?

Publié le 1 février 2020 à 10h30 par A.M.

Très ambitieux pour sa nouvelle franchise de MLS, David Beckham voit les choses en grand pour l’Inter Miami et se serait déjà positionné pour récupérer Antoine Griezmann.

À quelques mois du début de la saison de MLS, l’Inter Miami n’a toujours pas bouclé son recrutement et peine surtout à trouver sa tête de gondole. David Beckham, qui est l’un des propriétaires de la franchise floridienne et qui est surtout en charge des opérations sportives, a toutefois plusieurs souhaits et tente notamment d’attirer Luis Suarez et Edinson Cavani pour lancer son projet. Cependant, un autre nom est déjà ciblé pour le futur.

Beckham veut Griezmann… à la fin de son contrat