Mercato - PSG : Quique Setién interpelle déjà Neymar !

Publié le 1 février 2020 à 8h45 par A.M.

Arrivé sur le banc du FC Barcelone il y a quelques semaines, Quique Setién reconnaît qu’il aimerait bien voir débarquer Neymar dans les prochains mois.

L’été dernier, Neymar s’est retrouvé au cœur d’un feuilleton qui a rythmé les trois mois du mercato estival. Finalement, le Brésilien est resté au PSG malgré ses velléités de départ et sa volonté de revenir au FC Barcelone. Mais ces derniers temps, de nombreux acteurs de ce dossier se sont positionnés au Barça afin de réitérer leur souhait de voir débarquer Neymar dans les prochains mois.

Setién ouvre la porte à Neymar