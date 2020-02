Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’étonnant aveu Quique Setién sur une recrue hivernale !

Publié le 1 février 2020 à 15h00 par A.M.

Alors que le FC Barcelone a annoncé avoir un accord avec le SC Braga pour Francisco Trincão, Quique Setién révèle l’avoir découvert au dernier moment.

Bien que très discret cet hiver, le FC Barcelone en a toutefois profité pour préparer l’avenir. Dans cette optique, les Catalans ont annoncé avoir trouvé un accord avec le SC Braga en vue de l’arrivée de Francisco Trincão (20 ans) pour 31M€. Le jeune portugais ne débarquera cependant que l’été prochain au Barça où il s’est engagé jusqu’en juin 2025.

Setién n’est pas au courant pour Trincão