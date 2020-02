Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Neymar et Mbappé dicté par un choix fort du Qatar ?

Publié le 1 février 2020 à 19h45 par G.d.S.S.

Respectivement annoncés dans le viseur du FC Barcelone et du Real Madrid, Neymar et Kylian Mbappé devraient être très compliqués à déloger du PSG suite au nouvel accord commercial bouclé par le club de la capitale.

Désireux de quitter le PSG pour retourner au FC Barcelone l’été dernier, Neymar a finalement été retenu par le club de la capitale mais est encore régulièrement annoncé dans le viseur du Barça. De son côté, alors que son contrat court jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé serait l’une des grandes priorités du Real Madrid. Toutefois, les deux attaquants parisiens devraient difficilement être abordables sur le marché des transferts.

Le partenariat avec Qatar Airways décisif pour Neymar et Mbappé ?

Le journaliste de Mundo Deportivo , Francesc Aguilar, indique sur son compte Twitter que les prétendants de Neymar et de Kylian Mbappé devraient avoir encore plus de mal à les déloger du PSG en raison du nouvel accord commercial bouclé par le club francilien avec Qatar Airways. En effet, ce dernier devrait faire encore davantage monter les enchères pour les deux stars du PSG, ce qui devrait donc contrarier le Barça et le Real Madrid.