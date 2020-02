Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une concurrence colossale dans le dossier Koulibaly ?

Publié le 1 février 2020 à 16h15 par G.d.S.S.

Annoncé sur les traces du PSG en vue du prochain mercato estival, Kalidou Koulibaly devrait avoir l’embarras du choix s’il quitte Naples en fin de saison.

« Pour le moment, la priorité est au PSG. Nous attendrons le PSG. S'ils ne nous contactent pas avec une offre, il est clair que nous écouterons les propositions des autres équipes », confiait récemment l’agent de Thiago Silva sur l’avenir très incertain du défenseur central brésilien, dont le contrat court jusqu’en juin prochain avec le PSG. Et alors que Leonardo envisagerait de recruter Kalidou Koulibaly l’été prochain pour assurer la succession de Thiago Silva, la concurrence s’annonce très rude dans ce dossier.

Du beau monde sur Koulibaly ?