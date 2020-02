Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme menace avec le fair-play financier ? La réponse !

Publié le 1 février 2020 à 17h15 par B.C.

Alors que les finances du PSG sont scrupuleusement observées par l’UEFA depuis quelques années, le club parisien serait confiant quant à son évolution économique.

Depuis l’arrivée de QSI dans la capitale, le PSG est dans le collimateur de l’UEFA. En effet, la prise de pouvoir des Qataris coïncide avec l’instauration du fair-play financier par l’instance européenne du football, et le PSG en a déjà fait les frais il y a quelques années. Les investissements XXL réalisés avec Neymar et Kylian Mbappé n’ont pas arrangé les affaires du PSG, qui doit désormais contrôler attentivement ses finances pour ne pas être de nouveau épinglé par l’UEFA dans les prochains mois. Et à en croire les dernières informations du Parisien , le club de la capitale serait assez serein sur le sujet.

Le PSG n’est pas inquiet pour le FPF

Après la fin de son contrat avec QTA, qui avait fait l’objet d’une bataille judiciaire avec l’UEFA, le PSG a dû se tourner vers un modèle économique différent avec la signature de nouveaux contrats avec Nike et Accor notamment, permettant au PSG d’avoir un maillot estimé à 140M€ par an. L’accord annoncé ce samedi avec Qatar Airways devrait également permettre au club de la capitale de récupérer entre 5 et 10M€ par an, comme cela est déjà le cas avec ses autres partenaires premium (Renault, Deliveroo ou QNB). Au sein du PSG, on estimerait d’ailleurs que ces signatures suffiront à compenser la fin du contrat XXL avec QTA, estimé à 145M€. Nasser Al-Khelaïfi et l’état-major parisien continuent donc de se montrer confiants face à la menace du FPF, une bonne nouvelle pour le PSG.