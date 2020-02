Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça plus faible après le mercato ? La réponse de Setién !

Publié le 1 février 2020 à 15h30 par A.M.

Présent en conférence de presse, Quique Setién s’est prononcé sur le mercato du FC Barcelone qui a essentiellement concerné les ventes.

Cet hiver, le FC Barcelone a vécu un mercato frustrant. Bien décidé à recruter un avant-centre, le club blaugrana n’a finalement jamais réussi à atteindre son objectif. Si le Barça a bouclé les renforts de Francisco Trincão et Matheus Fernandes pour juillet 2020, aucun renfort n’a débarqué pour la seconde partie de saison. En revanche, côté départs, le Barça a laissé filer Jean-Clair Todibo, Carles Pérez, Carles Aleña et Moussa Wagué.

«On peut penser que nous sommes plus faibles, mais…»