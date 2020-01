Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Officiel : Vieira met la main sur une pépite du Barça !

Publié le 31 janvier 2020 à 23h12 par J.-G.D. mis à jour le 31 janvier 2020 à 23h17

Latéral droit du FC Barcelone, Moussa Wagué rejoint officiellement l’OGC Nice ce vendredi soir pour un prêt jusqu’à la fin de la saison, avec option d’achat.

Patrick Vieira tient son nouveau latéral droit. L’OGC Nice et le Barça ont conclu un accord à quelques minutes du terme du mercato hivernal pour Moussa Wagué. L’international sénégalais rejoint donc la Côte d’Azur pour un prêt avec option d’achat non obligatoire, à hauteur des 10M€, plus 500.000€ de variables. En cas de vente de Wagué lors de l’été 2021, le Barça dispose d’une clause de rachat (15M€).