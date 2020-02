Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cristiano Ronaldo a plombé une piste du Barça !

Publié le 1 février 2020 à 23h00 par G.d.S.S.

Alors que le FC Barcelone aurait tenté de renverser le dossier Bruno Fernandes en toute fin de mercato hivernal, le milieu de terrain portugais a suivi les conseils de Cristiano Ronaldo en optant pour Manchester United.

Comme l’a révélé Superdeporte le 28 janvier dernier, le FC Barcelone a tenté un énorme coup en ciblant Bruno Fernandes en toute fin de mercato hivernal. L’ancien milieu de terrain du Sporting Lisbonne, qui était en instance de départ, a finalement opté pour un transfert vers Manchester United. Et dans un entretien accordé à la chaine officielle des Red Devils , Bruno Fernandes indique que Cristiano Ronaldo a eu un impact décisif sur son choix durant ce mercato.

« Cristiano me connaît »