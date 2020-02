Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle annonce sur la situation de Paqueta !

Publié le 2 février 2020 à 0h45 par La rédaction

Cible de Leonardo lors de ce mercato d’hiver, Lucas Paqueta est finalement resté au Milan AC. L’entraîneur des Rossoneri, Stefano Pioli, a fait le point sur la situation du milieu offensif.

Lors de ce mois de janvier, le Milan AC aurait souhaité vendre Lucas Paqueta selon plusieurs médias italiens. Et le club le plus intéressé pour récupérer la pépite en janvier se nommait le Paris Saint-Germain. Sauf que les prétentions du Milan, qui s’attendait à récupérer une grande partie des 38M€ investis il y a un an, ont fini par freiner les ardeurs du PSG.

« Paqueta est un joueur milanais »