Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette recrue de dernière minute qui justifie son choix !

Publié le 1 février 2020 à 23h30 par A.M.

Bien que discrète cet hiver, l’AS Saint-Étienne s’est tout de même attachée les services d’Yvann Maçon dans les dernières heures du mercato. Ce dernier a justifié son choix.

Après un été très mouvementé, l’AS Saint-Étienne était surtout attendue en matière de ventes. Claude Puel souhaitait effectivement un dégraissage important, mais seuls Robert Beric, Alpha Sissoko et Harold Moukoudi sont partis. Dans le sens des arrivées, Yvann Maçon (21 ans) est l’unique recrue hivernale. Arrivé en provenance de Dunkerque, le jeune latéral droit s’est engagé jusqu’en 2023 avec l’ASSE. Et il explique son choix.

«C’est un club mythique et ambitieux»