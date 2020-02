Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme confidence de Quique Setién sur son arrivée !

Publié le 1 février 2020 à 21h00 par B.C.

Alors que Quique Setién a été choisi par le FC Barcelone pour prendre la succession d’Ernesto Valverde, le nouvel entraîneur catalan avoue qu’il ne s’attendait absolument pas à être appelé par les Blaugrana.

Critiqué depuis plusieurs mois en raison des récentes déconvenues en Ligue des Champions et du jeu déployé par le FC Barcelone, Ernesto Valverde n’a finalement pas terminé la saison sur le banc catalan. Pour prendre sa relève, c’est Quique Setién, libre de tout contrat depuis son départ du Betis Séville, qui a été choisi par le Barça. Un choix qui a surpris plusieurs observateurs, mais également le principal intéressé.

« Si j’avais déjà imaginé être ici ? Non, même pas en rêve »