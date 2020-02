Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quique Setién lance un appel du pied à Philippe Coutinho !

Publié le 1 février 2020 à 19h00 par H.G.

Prêté au Bayern Munich cette saison, Philippe Coutinho a pu voir Quique Setién lui déclarer sa flamme en justifiant les difficultés qu’il a connues la saison passée.

Après un an et demi au FC Barcelone où n’a jamais réussi à s’imposer véritablement, Philippe Coutinho a été prêté pour une saison au Bayern Munich avec une option d’achat fixée à 120M€. Et si le Brésilien de 27 ans a été l’auteur de bons débuts, il peinerait à convaincre véritablement les dirigeants du club bavarois de lever l’option d’achat et devrait vraisemblablement retourner en Catalogne en juin prochain. En attenant, alors qu’il est arrivé sur le banc du FC Barcelone il y a trois semaines, Quique Setién n’a pas caché qu’il appréciait bien le profil de Philippe Coutinho en se montrant compréhensif sur ses difficultés lors de son passage au Barça.

« Oui je l’apprécie, bien entendu »