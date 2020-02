Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Simeone ne regrette pas l’arrivée avortée de Cavani !

Publié le 2 février 2020 à 0h15 par B.C.

À la recherche d’un attaquant cet hiver, Diego Simeone avait fait d’Edinson Cavani sa priorité. Finalement, l’Uruguayen est resté au PSG, et l’entraîneur de l’Atlético a relativisé ce transfert avorté.

Son cas a animé ce mercato hivernal. Après six années et demie du côté du PSG, Edinson Cavani souhaitait rejoindre l’Atlético de Madrid afin de retrouver du temps de jeu. Finalement, les deux clubs n’ont trouvé aucun accord pour le Matador , qui devrait donc quitter librement le PSG à l’issue de la saison. En attendant, cette situation n’arrange pas l’Atlético de Madrid, qui a de nouveau chuté ce samedi sur la pelouse du Real Madrid (1-0). Interrogé à l’issue de la rencontre sur le mercato des Colchoneros , Diego Simeone a tenu à relativiser l’échec de son club dans ce dossier.

« J’ai une équipe très compétitive »