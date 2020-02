Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces précisions de taille sur les intentions de l’Atlético avec Cavani !

Publié le 1 février 2020 à 22h45 par H.G.

Alors qu’Edinson Cavani souhaitait quitter le PSG cet hiver pour rejoindre l’Atlético de Madrid, le club madrilène n’aurait jamais eu l’intention de casser sa tirelire pour s’attacher les services de l’Uruguayen.

A cinq mois de la fin de son contrat au PSG, Edinson Cavani aurait pu s’en aller cet hiver. En effet, en manque de temps de jeu du fait des excellentes performances de Mauro Icardi et en raison de ses trop nombreuses blessures, le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale avait l’intention de s’en aller et ne manquait pas de prétendants. L’Atlético de Madrid voulait le recruter, de même que Manchester United, comme Le 10 Sport vous l’a révélé. Toutefois, si les Red Devils ont reçu une réponse négative de la part d’Edinson Cavani, les Colchoneros ne sont jamais parvenus à trouver un accord avec le PSG pour un transfert de l’attaquant de 32 ans. D’autant plus que les dirigeants madrilènes n’étaient visiblement pas prêts à tout pour recruter l’ancien joueur du Napoli cet hiver.

L’Atléti ne voulait pas faire de folie financière