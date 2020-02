Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bonne nouvelle pour Leonardo avec Lucas Paqueta ?

Publié le 1 février 2020 à 14h45 par G.d.S.S.

Annoncé comme étant l’une des pistes les plus chaudes du PSG cet hiver, Lucas Paqueta est finalement resté au Milan AC. Mais le milieu offensif brésilien pourrait être disponible à un prix plus avantageux l’été prochain…

« Dieu merci, il n’y a aucune dépression, aucune douleur à la poitrine ni le désir de retourner au Brésil ou quelconque pression pour une négociation. Je voudrais remercier tous ceux qui me soutiennent et prennent soin de moi », a annoncé Lucas Paqueta ces dernières heures sur les réseaux sociaux, lui qui est finalement resté au Milan AC cet hiver après avoir été annoncé avec insistance dans le viseur du PSG. Mais de quoi sera fait ce dossier l’été prochain, alors que le Milan AC aurait réclamé environ entre 30 et 35M€ cet hiver pour Paqueta ?

Paqueta forcément moins cher l’été prochain ?