Mercato - PSG : Et maintenant quel rôle pour Cavani ?

Publié le 2 février 2020 à 5h30 par T.M.

Au terme d’un long feuilleton durant le mois de janvier, Edinson Cavani est finalement resté au PSG. La question est maintenant de savoir ce qui attend l’Uruguayen pour cette seconde partie de saison.

Face au forcing de l’Atlético de Madrid, et surtout de Diego Simeone, Leonardo n’a fait aucune concession concernant Edinson Cavani. Bien que le Matador souhaitait rejoindre les Cochoneros, il ira finalement bien au bout de son contrat avec le PSG. N’ayant pas joué durant ce mois de janvier, Cavani a retrouvé le chemin des terrains ce samedi face à Montpellier et Thomas Tuchel va donc pouvoir compter sur lui jusqu’à la fin de la saison. Mais avec quel rôle ?

Toujours remplaçant de luxe ?

Meilleur buteur de l’histoire du PSG, Edinson Cavani va donc tout donner pour le club de la capitale jusqu’à la fin de la saison. Toutefois, cela semble difficile de voir Thomas Tuchel changer ce qu’il a imposé depuis le début de la saison, à savoir Mauro Icardi en tant qu’attaquant de pointe. Bien que l’Argentin traverse actuellement un moment plus compliqué, il devrait toujours garder la confiance de l’entraîneur du PSG. Pour Cavani, il va donc certainement falloir prendre son mal en patience puisqu’il ne devrait pas être titulaire lors des rendez-vous décisifs et se contenter de quelques bouts de matchs et alors être titulaire lors des rotations.