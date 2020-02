Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Cavani est loin d’être terminé !

Publié le 2 février 2020 à 4h15 par La rédaction

Bien qu'il soit resté au PSG cet hiver, Edinson Cavani est toujours susceptible de quitter le club le capitale dans cinq mois. Et plusieurs clubs sont déjà à l'affût.

« On n'a eu d'accord avec personne. On n'a jamais pensé le vendre mais il y a eu un moment où on a étudié les propositions. Il est disponible pour le reste de la saison. Je pense que six ans et demi dans un club ne peuvent pas être effacés en deux semaines de discussions ». Leonardo l'a confié, le feuilleton Cavani a pris fin cet hiver. Malgré sa volonté de quitter le PSG pour rejoindre l'Atlético de Madrid, le Matador est toujours là. Mais pour combien de temps ?

Déjà des contacts pour l'été prochain ?