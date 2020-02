Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo relance déjà deux dossiers chauds !

Publié le 2 février 2020 à 3h45 par La rédaction

Alors que le mercato d'hiver vient de prendre fin, Leonardo se tourne déjà vers l'avenir et tâte le terrain pour les négociations avec Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi.

Le mercato d'hiver a fermé ses portes, mais Leonardo n'a pas le temps de se reposer. En plus de préparer le mercato estival, le directeur sportif du PSG sera contraint de gérer plusieurs fins de contrat, et notamment celles de deux jeunes très prometteurs : Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi. Ils n'ont toujours pas signé leur premier contrat professionnel et alors que la confiance règne pour le premier, il y a toujours des doutes pour le second souvent annoncé dans le viseur du RB Leipzig.

Leonardo évoque les dossiers Kouassi et Aouchich