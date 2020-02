Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Les Lillois justifient un très joli coup de dernière minute !

Publié le 2 février 2020 à 3h30 par A.M.

Contre toute attente, le LOSC s'est attaché les services de Nicolas Gaitan dans les dernières heures du mercato. Un choix qu'explique Marc Ingla.

Plutôt discret cet hiver, le LOSC a finalement attendu les dernières heures du mercato pour s'offrir un renfort offensif et ainsi compenser la grave blessure de Yusuf Yazici. Et c'est une bonne surprise que les Lillois nous ont offerte puisque Nicolas Gaitan est arrivé libre vendredi. L'international argentin, passé notamment par l'Altético de Madrid, avait rompu son contrat avec le Chicago Fire en MLS. Directeur général du LOSC, Marc Ingla s'est prononcé sur ce renfort.

Ingla ravit d'accueillir Gaitan