Mercato - PSG : Al-Khelaïfi s’est immiscé dans un dossier colossal !

Publié le 2 février 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Passé proche d’un départ vers l’Atlético de Madrid cet hiver, Edinson Cavani a finalement été conservé par le PSG. Et Nasser Al-Khelaïfi aurait eu un impact décisif sur le dossier…

Ce n’est plus un secret pour personne, Edinson Cavani souhaitait quitter le PSG cet hiver pour rejoindre l’Atlético de Madrid : « On n'a jamais pensé le vendre, mais il y a eu un moment où on a étudié les propositions. Je pense que six ans et demi dans un club ne peuvent pas être effacés en deux semaines de discussions », a récemment indiqué Leonardo sur ce dossier. Mais il semblerait que le directeur sportif du PSG n’ait pas été le seul décideur majeur pour l’avenir de Cavani…

Al-Khelaïfi s’est opposé pour Cavani

En effet, comme l’a révélé le journaliste de Canal + Geoffrey Garétier, c’est le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi qui s’est opposé au départ d’Edinson Cavani cet hiver. Peu enclin à laisser filer le buteur uruguayen dès cet hiver, le président du PSG souhaite offrir un départ en grande pompe à Cavani plutôt qu’une fin dans l’anonymat total.