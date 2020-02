Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mise au point de ce chouchou de Leonardo après son transfert avorté !

Publié le 2 février 2020 à 3h15 par A.M.

Longtemps annoncé dans le viseur de Leonardo, Lucas Paqueta est finalement resté au Milan AC et le Brésilien a évoqué sa situation au lendemain de la fermeture du mercato.

Le Paris Saint-Germain aura finalement vécu un hiver très calme. Et pourtant, plusieurs noms ont circulé du côté du club de la capitale, à l'image de Lucas Paqueta, très apprécié par Leonardo qui l'avait déjà recruté au Milan AC. Mais cette fois-ci, le directeur sportif du PSG n'a pas réussi à boucler ce dossier malgré la situation du meneur de jeu auriverde qui joue peu au Milan AC. Lucas Paqueta est d'ailleurs sorti du silence après son hiver mouvementé.

«Je voudrais remercier tous ceux qui me soutiennent»